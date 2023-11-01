Тутберидзе заявила, что Трусова после серебра Олимпиады кидала в неё коньками

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, что Александра Трусова бросалась в неё коньками после серебра на Олимпиаде в Пекине.

«У неё была идея фикс, что если она соберёт свою произвольную программу, то она 100% победила. Но спортсмен, наверное, не отдаёт себе отчёта, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень.

Я не ожидала такой реакции? Ну это же прям Сашка. Она меня ещё и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.шоу».

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Ранее Трусова рассказала, как относится к серебру Олимпиады.