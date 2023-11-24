Авербух: Костомаров — часть моей семьи

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, будет ли Роман Костомаров принимать участие в шоу.

«17 декабря состоится большое гала-шоу. Их будет два. Практически все дали согласие выступить. Зрители увидят фигуристов разных поколений. Хочу подчеркнуть, что в шоу будет Рома Костомаров. Именно будет, но не надо передёргивать и писать, что «будет выступать». Рома — часть моей семьи», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Специалист является заслуженным мастером спорта России. В паре с Ириной Лобачёвой становился серебряным призёром Олимпийских игр 2002 года, а также чемпионом мира в том же году. По окончании спортивной карьеры стал хореографом и продюсером собственных ледовых шоу.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Ранее Костомаров заявил, что работает над тем, чтобы снова выйти на лёд на коньках.