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Сихарулидзе: активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались лучше

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Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что ведётся активная работа над мужским одиночным катанием и танцами на льду.
Сихарулидзе: активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались лучше
  • РИА Новости

«В мужском одиночном катании, в танцах есть к чему стремиться, мы активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались чище и лучше. Среди детей искать таланты не надо. Те, кто смогут, те, кому это понравится, они сами проявятся», — цитирует Сихарулидзе «Матч ТВ». 

На заключительном этапе Гран-при России в Москве победу одержал Владислав Дикиджи. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ получил от судей 282,81 балла. На втором месте расположился Марк Кондратюк (275,25). Тройку замкнул Даниил Самсонов (265,33).

Ранее Дикиджи рассказал, что выступал на этапе Гран-при России в Москве с болезнью. 

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