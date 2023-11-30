Дикиджи рассказал, что выступал на этапе Гран-при России в Москве с болезнью

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свою победу на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Я ставил перед собой задачу просто доехать, точнее хорошо выступить, чтобы отобраться на чемпионат России. Недавно я заболел. Я не думал, что у меня получится в таком состоянии хоть как-то доехать», — цитирует Дикиджи «СЭ».

Он добавил, что не понял по поводу своего диагноза. У него была температура и болело горло. Фигурист предположил, что организм скорее всего переутомился.

Напомним, что Дикиджи стал единственным одиночником, выигравшим два этапа гран-при России: в Москве и Казани.

Ранее Олег Татауров заявил, что после побед Дикиджи на Гран-при России они будут усложнять программу.