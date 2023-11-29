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Татауров заявил, что после побед Дикиджи на Гран-при России они будут усложнять программу

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Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, прокомментировал две победы своего подопечного на Гран-при России сезона-2023/24.
Татауров заявил, что после побед Дикиджи на Гран-при России они будут усложнять программу
  • РИА Новости

«Задача заключалась не в этом. А в том, чтобы он справился с нервами и стабильно прокатал программы на двух этапах подряд — в Казани и Самаре. К сожалению, Влад после Казани заболел, и мы были вынуждены перенести второй старт на Москву. То, что он в короткой программе не справился с тройным тулупом, сделал двойной, меня слегка насторожило. Но в остальном я остался доволен. Пришёл к заключению, что контент можно попробовать усложнить. Вставить в произвольную программу ещё один четверной. К счастью, у нас неплохо идёт четверной лутц. Над этим прыжком мы и будем думать», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Татауров заявил, что у Дикиджи сейчас такой период, когда в голове одни четверные.

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