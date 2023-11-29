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Татауров: сейчас у Дикиджи такой период, когда в голове одни четверные

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Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, ответил на вопрос, почему его подопечный так же вдохновенно не танцует на льду, как в жизни.
Татауров: сейчас у Дикиджи такой период, когда в голове одни четверные
  • РИА Новости

«Мне даже судьи этот вопрос задают. Как выясняется, они тоже смотрят TikTok. Но сейчас у Влада такой период, когда в голове одни четверные. Всё остальное вторично», — сказал Татауров в интервью RT.

Он также добавил, что его ученику нужно увеличивать число элементов ультра-си.

«Надо стремиться к большему. Это просто необходимо для того, чтобы соперничать с такими асами, как Пётр Гуменник, Женя Семененко, Марк Кондратюк и так далее», — отметил он.

Ранее Максим Траньков назвал Дикиджи и Матвея Ветлугина новыми звёздами фигурного катания России.

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