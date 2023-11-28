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Траньков назвал Дикиджи и Ветлугина новыми звёздами фигурного катания России

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о положении дел в отечественном фигурном катании.
Траньков назвал Дикиджи и Ветлугина новыми звёздами фигурного катания России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Сейчас у нас есть и новые звёзды. Владислав Дикиджи — единственный, кто выиграл два этапа серии, есть ещё Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне», — цитирует Транькова Sport24.

Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Москве и Казани. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ в столице получил от судей 282,81 балла. В Казани сумма за две программы — 287,40 балла. 

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о Гран-при России по фигурному катанию.

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