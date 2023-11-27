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Вайцеховская назвала богатым на сюрпризы Гран-при России по фигурному катанию

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о Гран-при России по фигурному катанию.
Вайцеховская назвала богатым на сюрпризы Гран-при России по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru

«Возникает вопрос: нужно ли вообще стремиться к тому, чтобы сохранять максимально насыщенный спортивный календарь?
На мой взгляд, да. Во-первых, умение соревноваться — это качество, которое невозможно наработать, выступая в показательном формате. Каким бы раскрученным и телевизионно-ярким ни был бы тот или иной шоу-турнир, он никогда не заменит реального спорта. А ведь умение соревноваться наверняка окажется наиболее востребованной способностью, когда российские спортсмены вернутся на мировую арену и будут вынуждены с нуля зарабатывать квоты на участие в крупных чемпионатах.
Во-вторых, любая шоу-история, и в особенности телевизионная, рассчитана прежде всего на уже состоявшихся, раскрученных звёзд. И как раз в этом плане первая половина нынешнего сезона оказалась богатой на сюрпризы.
Кто бы, к примеру, мог предположить, что экс-чемпион Европы Дмитрий Алиев окажется по итогам Гран-при лишь на восьмой позиции, чемпиона страны Евгения Семененко подвинет вчерашний юниор Владислав Дикиджи, а Петра Гуменника — Роман Савосин?» — заявила Вайцеховская RT.

Ранее Вайцеховская высказалась о ситуации с танцами на льду в России.

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