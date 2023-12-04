Фигуристка Синицина назвала Валиеву «человечком с несгибаемой волей»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Виктория Синицина заявила, что Камила Валиева является «маленьким человечком с несгибаемой волей».

«Камила — такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду со всеми трудностями. Мы её всегда очень поддерживали, весь этот путь, и до сих пор поддерживаем. Мы всегда рядом, в очень хороших отношениях с ней находимся», — цитирует Синицину РИА Новости.

Она также добавила, что даже в нынешних условиях Камила продолжает соревноваться и доказывать всем, что она боец.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Синицина и Никита Кацалапов заявили, что их волнует тема вручения сборной России медалей, завоёванных в Пекине.