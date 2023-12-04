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Синицина и Кацалапов призвали вручить россиянам золото командного турнира Игр

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Олимпийские чемпионы 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов заявили, что их волнует тема вручения сборной России медалей, завоёванных в Пекине.

«Очень, если честно, болезненная тема олимпийских медалей. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали», — цитирует Кацалапова РИА Новости

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третья — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде.

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