Синицина и Кацалапов призвали вручить россиянам золото командного турнира Игр
«Очень, если честно, болезненная тема олимпийских медалей. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали», — цитирует Кацалапова РИА Новости.
Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третья — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде.