Расстались красиво: фигуристы Морозов и Ерёменко могут сменить спортивное гражданство

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко рассматривают возможность смены спортивного гражданства. Фигуристы прекратили сотрудничество с Анжеликой Крыловой и отправились в США, где партнёрша будет восстанавливаться после травмы, полученной на этапе Гран-при России в результате столкновения с Елизаветой Шанаевой. По мнению Максима Маринина, большую роль при принятии окончательного решения будет играть отец девушки — тренер Николай Морозов. При этом, по словам Натальи Бестемьяновой, переход под французский флаг, о котором говорится, выглядит не очень логичным, поскольку там танцорам уготовано место аутсайдеров.

Не прошло и недели после окончания Гран-при России, а в мире отечественного фигурного катания вновь неспокойно. В среду, 29 ноября, стало известно, что танцоры Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, только начавшие тренироваться вместе, прекратили сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой. По информации РИА Новости, со специалистом они расстались красиво, подарив букет цветов. В дальнейшем спортсмены планируют переехать в США, где будут готовиться под руководством папы партнёрши — Николая Морозова.

Дуэт в этом сезоне успел выступить только в ритм-танце на этапе Гран-при в Красноярске, но снялся с произвольного из-за травмы девушки: Аннабель получила порез ноги коньком в результате столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой, выступающей с Павлом Дроздом.

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Казалось бы, в новости об отъезде в США ничего страшного. Летом пара также тренировалась за океаном под руководством Морозова, из-за повреждения партнёрши ребята уже не смогут выступить в декабре на чемпионате страны, а значит, сезон для них досрочно закончен, поскольку на Спартакиаду отобраться также не удалось. И в такой ситуации поездка в Америку выглядит вполне логичной. Именно так, к слову, объяснили ситуацию и в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Танцевальная пара Морозов — Ерёменко намерена продолжить сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой. В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдёт восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке», — утверждается в сообщении на официальном сайте.

Однако параллельно появилась другая информация, согласно которой Морозов и Ерёменко рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства на французское, поскольку у Аннабель есть паспорт этой страны. Чуть позже эту версию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать, но жалко терять такую пару», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

При этом олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова не увидела смысла в переходе танцоров под французский флаг, поскольку там уже есть два сильных дуэта.

«Кроме того, насколько мне известно, Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис собираются вернуться [и выступить] на Олимпиаде. Поэтому Аннабель в сборной Франции уготована роль аутсайдера, которому нужно будет ждать, когда освободится лидирующее место в команде», — отметила специалист.

Согласна с ней и обозреватель RT Елена Вайцеховская. Она усомнилась в версии со сменой гражданства.

«Я, честно говоря, этот вариант рассматривала бы не слишком серьёзно. Аргумент, что у партнёрши имеется французский паспорт здесь не слишком весом, поскольку паспорт есть и американский тоже. Безусловный плюс в пользу Америки — там семья, полностью обустроенный быт, папа-тренер, куча великолепных специалистов под боком (одна Марина Зуева чего стоит). И не сказать, чтобы непроходимая конкуренция. Из минусов — невозможность представлять страну на ОИ. Это да, серьёзный момент. Но в целом я бы всё равно склонялась к американскому варианту», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

В то же время, по мнению олимпийской чемпионки, переход Морозов и Ерёменко под другой флаг — потеря для России.

«Причём тройная: и для ФФКР, и для танцев, и для тренера. Вместо красивой и эффективной в плане развития истории противостояния сильных дуэтов и тренеров мы, боюсь, получим ещё более выраженную стагнацию и тупик. В ситуации, когда все танцы представлены одним штабом и весь судейский корпус на этот штаб усиленно работает, это, простите, безызбежно», — написала обозреватель RT.

Рассуждая о причинах возможной смены гражданства фигуристами, специалисты сошлись во мнении, что ключевую роль в данном вопрос играет Николай Морозов. По словам олимпийского чемпиона Максима Маринина, чувства отца можно понять: ему сложно быть на таком большом расстоянии от дочери.

«Я немного знаком с ребятами, и в какой-то степени понять их отъезд можно. Сейчас они поедут тренироваться к отцу Аннабель, Николаю, чувства которого также можно объяснить: он старается заботиться о девушке. Ну представьте его психологическое состояние, когда он живёт в другой стране, а Морозов и Ерёменко находятся в России. Как на него влияет весь тот уровень слухов, который окружает эту пару», — сказал Маринин RT.

А Бестемьянова и вовсе сравнила метания Аннабель с поведением отца, который сначала хотел посвятить себя российскому спорту, а потом уехал в Америку и там уже успел поменять одно место на другое.

«То, что происходило с Морозов последние два‑три года, меня совершенно не удивляло. То один партнёр, то другой, третий, то они в России, то у тренеров Жук и Свинина, то у отца, то у Крыловой. У неё постоянно метания. За всем этим стоит её отец Николай Морозов — это понятное дело. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он — кукловод», — отметила специалист.

А чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий, в свою очередь, уверен: пара вряд ли будет последней среди тех, кто захочет сменить спортивное гражданство.

«Новость об отъезде ребят является весьма печальной, но, с другой стороны, они, скорее всего, находятся в поиске лучшей доли. К сожалению, такие ситуации не редкость на данный момент. Николай Морозов не первый день в фигурном катании и, скорее всего, видит для этой пары определённые перспективы за границей... На данный момент реальность такова, что мы ещё услышим о желании того или иного спортсмена уехать из страны, всё же многие уже изголодались по международным турнирам, и упрекать их, наверное, будет некорректно», — сказал Новицкий RT.