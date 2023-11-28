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Тарасова — о фигурном катании в России: мы ни в коем случае не деградируем

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигурное катание в России не деградирует.
Тарасова — о фигурном катании в России: мы ни в коем случае не деградируем
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Конечно, это плохо, что у нас нет международных соревнований, но говорить о том, что мы стали делать что-то хуже — это неправда. Все фигуристы и тренеры хорошо поработали, мы привыкли к разным коллизиям. Мы ни в коем случае никак не деградируем», — цитирует Тарасову РБК. 

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. 

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.

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