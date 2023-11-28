Роднина: у Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.

«Если говорить про наших молодых фигуристок — они все выросли, это не остановить. Если взять ту же Валиеву, у которой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост, она стала более тяжёлой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться», — цитирует Роднину РБК.

Она также выразила надежду на то, что Минспорт определяет золотую сотню, поддерживает финансово и морально спортсменов. По её словам, нужно поднимать мотивацию 15-летних фигуристов, которые к следующим Играм не будут показывать результаты на этапах Кубка России, а будут показывать высочайший результат.

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила форму Валиевой в текущем сезоне.