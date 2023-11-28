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Роднина: у Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.
Роднина: у Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост
  • РИА Новости

«Если говорить про наших молодых фигуристок — они все выросли, это не остановить. Если взять ту же Валиеву, у которой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост, она стала более тяжёлой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться», — цитирует Роднину РБК. 

Она также выразила надежду на то, что Минспорт определяет золотую сотню, поддерживает финансово и морально спортсменов. По её словам, нужно поднимать мотивацию 15-летних фигуристов, которые к следующим Играм не будут показывать результаты на этапах Кубка России, а будут показывать высочайший результат. 

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила форму Валиевой в текущем сезоне.

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