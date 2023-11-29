РИА Новости: Морозова и Ерёменко ушли от тренера Крыловой
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, пара в ближайшее время, скорее всего, переедет тренироваться в США, где будет находиться под руководством тренера Николая Морозова, отца Аннабель.
1 декабря 2022 года стало известно, что пара Морозов — Дэвид Нарижный распалась. Позже Морозов и Ерёменко образовали дуэт. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.
Ранее Костомаров допустил, что может принять участие в гастрольном туре с женой.