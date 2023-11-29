РИА Новости: Морозов и Ерёменко прорабатывают вопрос смены гражданства

Российские фигуристы Игорь Ерёменко и Аннабель Морозов могут сменить спортивное гражданство на французское.

Как сообщает РИА Новости, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

По информации источника, планы сменить гражданство у Морозов/Ерёменко появились порядка полугода назад.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.

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