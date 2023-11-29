Тарасова подтвердила, что Морозов и Еремёнко хотят сменить спортивное гражданство
- РИА Новости
«Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Как сообщает РИА Новости, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.
По информации источника, планы сменить гражданство у Морозов/Ерёменко появились порядка полугода назад.
29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.
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