Маринин: Морозов и Ерёменко покинули Россию из-за Николая Морозова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин отреагировал на информацию об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко, выступающих в танцах на льду.

«Я немного знаком с ребятами, и в какой-то степени понять их отъезд можно. Сейчас они поедут тренироваться к отцу Аннабель, Николаю, чувства которого также можно объяснить: он старается заботиться о дочери. Ну представьте его психологическое состояние, когда он живёт в другой стране, а Морозов и Ерёменко находятся в России. Как на него влияет весь тот уровень слухов, который окружает эту пару», — сказал Маринин RT.

Он также рассказал, что сейчас трудно оценить ущерб для российских танцев на льду из-за отъезда этой пары.

«Пара Морозов и Ерёменко сложилась совсем недавно, ребята ещё не успели громко заявить о себе или себя показать. Этапы Гран-при России должны были стать первыми соревнованиями для них в этом статусе. Однако дуэт мог быть перспективным — но насколько, мы так и не смогли понять», — добавил он.

Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.