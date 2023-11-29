Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию, что дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко хочет сменить спортивное гражданство на французское.

«Я не очень-то и помню Морозов и Ерёменко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко — когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», — цитирует Роднину Sport24.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Также фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции. Планы сменить гражданство появились у спортсменов порядка полугода назад.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.

Ранее сообщалось, что Морозов и Ерёменко подарили тренеру букет и покинули Россию.