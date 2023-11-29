РИА Новости: Морозов и Ерёменко подарили тренеру букет и покинули Россию
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Как сообщает РИА Новости, фигуристы пришли на плановую тренировку к Крыловой с букетом и сообщили, что у них через три часа самолёт.
По информации источника, у дуэта был альтернативный вариант тренировок в России и он не планировал участвовать в чемпионате страны.
Как сообщает РИА Новости, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.
По информации источника, планы сменить гражданство у Морозов и Ерёменко появились порядка полугода назад.
29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.
Ранее Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию.