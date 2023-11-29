Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию
Жулин: у дуэта Морозов и Ерёменко появится шанс хоть где‑то выступать
- РИА Новости
«Да у нас всё нормально, хватает хороших пар. А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать — на чемпионатах Европы, мира. Тем более что у Аннабель есть французское гражданство. Здорово, молодцы», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
Как сообщает РИА Новости, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.
По информации источника, планы сменить гражданство у Морозов и Ерёменко появились порядка полугода назад.
29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.
Ранее Тарасова подтвердила, что Морозов и Ерёменко хотят сменить спортивное гражданство.