Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию, что дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко хочет сменить спортивное гражданство.

«Да у нас всё нормально, хватает хороших пар. А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать — на чемпионатах Европы, мира. Тем более что у Аннабель есть французское гражданство. Здорово, молодцы», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

Как сообщает РИА Новости, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

По информации источника, планы сменить гражданство у Морозов и Ерёменко появились порядка полугода назад.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.

Ранее Тарасова подтвердила, что Морозов и Ерёменко хотят сменить спортивное гражданство.