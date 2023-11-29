RT в Telegram
Подпишись

Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию

Жулин: у дуэта Морозов и Ерёменко появится шанс хоть где‑то выступать

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию, что дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко хочет сменить спортивное гражданство.
Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию
  • РИА Новости

«Да у нас всё нормально, хватает хороших пар. А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать — на чемпионатах Европы, мира. Тем более что у Аннабель есть французское гражданство. Здорово, молодцы», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

Как сообщает РИА Новости, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

По информации источника, планы сменить гражданство у Морозов и Ерёменко появились порядка полугода назад.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов.

Ранее Тарасова подтвердила, что Морозов и Ерёменко хотят сменить спортивное гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить