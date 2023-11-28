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Лакерник: искать пути развития гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований

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Почётный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение относительно слов олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных стартов.
Лакерник: искать пути развития гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«Я разделяю его слова. Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать всё внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».

9 октября стало известно, что ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. 

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.

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