Лакерник: искать пути развития гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований

Почётный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение относительно слов олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных стартов.

«Я разделяю его слова. Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать всё внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».

9 октября стало известно, что ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.