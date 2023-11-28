Лакерник: искать пути развития гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований
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«Я разделяю его слова. Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать всё внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».
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