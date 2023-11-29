Туктамышева: четверной я так и не изучила досконально
- РИА Новости
«Четверной я так и не изучила досконально. Не смогла найти стабильные ощущения: в какие-то моменты я прекрасно чувствовала прыжок, в какие-то — плохо», — цитирует Туктамышеву Sports.
Она также рассказала, что в 2019 году могла стабильно прыгать четверной тулуп.
22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».
26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
Ранее Туктамышева рассказала, почему надела свадебное платье.