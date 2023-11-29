Туктамышева: четверной я так и не изучила досконально

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о попытках выучить четверной прыжок.

«Четверной я так и не изучила досконально. Не смогла найти стабильные ощущения: в какие-то моменты я прекрасно чувствовала прыжок, в какие-то — плохо», — цитирует Туктамышеву Sports.

Она также рассказала, что в 2019 году могла стабильно прыгать четверной тулуп.

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

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