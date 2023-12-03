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Строительство школы Загитовой в Казани планируется начать весной 2024 года

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Строительство школы Загитовой в Казани планируется начать весной 2024 года
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани. Я думаю, что в начале года, в январе-феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение.

В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить», — приводит слова Леонова ТАСС.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее Леонов прокомментировал ход создания школы имени Загитовой.

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