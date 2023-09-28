Минспорта Татарстана: с 2024 года школа Загитовой начнёт функционировать

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал ход создания школы имени олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем её на базе дворца спорта. По самому центру сформировано техническое задание, полностью укомплектовано», — цитирует Леонова ТАСС.

Он также отметил, что школа переедет на новый объект, поэтому сейчас ведутся поиски земельного участка.

В июне министр спорта Татарстана сообщил, что в республике планируют открыть школу фигурного катания олимпийской чемпионки.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее сообщалось, что власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Загитовой.