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Кацалапов о требованиях ISU к ритм-танцу: убивают вид фигурного катания

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Серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов назвали убийством смешивание музыки 1980-х и других стилей в ритм-танце в нынешнем сезоне.
Кацалапов о требованиях ISU к ритм-танцу: убивают вид фигурного катания
  • Gettyimages.ru

«Сама идея с 80-ми классная, но то, что они совместили это всё с самбой, с паттерном, — это так всё перемешало, что я прямо теряюсь. Очень редко у кого можно увидеть сейчас хороший ритм-танец», — цитирует Синицину РИА Новости. 

Кацалапов также отметил, что все стараются сделать конфетку, но это очень сложно.

«Короткая программа целый вид фигурного катания убивает. И так в эти три минуты ритм-танца надо уложить все элементы и хотя бы образ показать за счёт хореографии, катания, эмоций, а они ещё и лишний элемент пихают», — добавил Кацалапов. 

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.

Ранее Кацалапов, выступающий с Синициной, рассказал, что они скучают по соревнованиям.

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