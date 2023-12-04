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Кацалапов: скучаем иногда с Синициной по соревновательным ощущениям

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Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что они скучают по соревнованиям.
Кацалапов: скучаем иногда с Синициной по соревновательным ощущениям
  • РИА Новости

«С одной стороны, вернуться иногда очень хочется. По соревновательным ощущениям скучаем. Но повторюсь: всё должно быть вовремя», — цитирует Кацалапова РИА Новости.

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире. Дуэт приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем партнёра и из-за свадьбы.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова.

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