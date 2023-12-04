Кацалапов: скучаем иногда с Синициной по соревновательным ощущениям
- РИА Новости
«С одной стороны, вернуться иногда очень хочется. По соревновательным ощущениям скучаем. Но повторюсь: всё должно быть вовремя», — цитирует Кацалапова РИА Новости.
Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире. Дуэт приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем партнёра и из-за свадьбы.
Ранее Татьяна Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова.