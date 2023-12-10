Ковтун: предполагаю, что Малинин уже делает пятерные, но ждёт правильного момента

Российский фигурист Максим Ковтун оценил шансы американца с русскими корнями Ильи Малинина прыгнуть пятерной прыжок.

«При его возможностях он способен сделать пятерной сальхов и тулуп. Предполагаю, что он уже делает пятерные, но ждёт правильного момента для того, чтобы показать, преподнести это правильно», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

9 декабря фигурист стал победителем финала Гран-при в Пекине (Китай). В произвольной программе он выполнил пять четверных прыжков и упал с акселя в четыре с половиной оборота. В сумме американец набрал 314,66 балла.

Ранее Малинин заявил, что его цель — сделать все шесть четверных в одной программе.