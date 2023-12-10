Малинин: моя цель — сделать все шесть четверных в одной программе
- AFP
«Моя цель — сделать все шесть квадов в одной программе. Я надеюсь, что, как только всё стабилизирую, у меня это получится. Это вызов, но я к нему готов», — цитирует Малинина Sports.
9 декабря фигурист стал победителем финала Гран-при в Пекине (Китай). В произвольной программе он выполнил пять четверных прыжков и упал с акселя в четыре с половиной оборота. В сумме американец набрал 314,66 балла.
Ранее сообщалось, что Каори Сакамото выиграла финал Гран-при в Пекине.