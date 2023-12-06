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Двукратная чемпионка мира фигуристка Слуцкая получила инвалидность

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о проблемах со своим здоровьем.
Двукратная чемпионка мира фигуристка Слуцкая получила инвалидность
  • РИА Новости

«Я до сих пор принимаю определённые препараты, делаю уколы, и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Она призналась, что доктора около 20 лет назад поставили ей диагноз «васкулит» (поражение стенок сосудов).

«Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Выиграла чемпионат мира с такими баллами, что в 2018 году можно было выиграть олимпийский турнир. Выиграла ещё одну медаль Олимпиады, родила трёх прекрасных детей», — добавила Слуцкая.

В коллекции Слуцкой серебро и бронза Олимпиады (2022, 2006 годы). Фигуристка является двукратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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