Валиева: Россия делает всё возможное, чтобы у спортсменов не пропадала мотивация
- РИА Новости
«Для меня Россия — это мой дом, где люди искренние и по-тёплому относятся.
Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает всё возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались», — приводит слова Валиевой «Чемпионат».
В текущем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.
Ранее Синицина назвала Валиеву «человечком с несгибаемой волей».