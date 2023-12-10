Валиева: Россия делает всё возможное, чтобы у спортсменов не пропадала мотивация

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что для неё значит Россия.

«Для меня Россия — это мой дом, где люди искренние и по-тёплому относятся.

Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает всё возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались», — приводит слова Валиевой «Чемпионат».

В текущем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

Ранее Синицина назвала Валиеву «человечком с несгибаемой волей».