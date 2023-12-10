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Валиева: Россия делает всё возможное, чтобы у спортсменов не пропадала мотивация

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что для неё значит Россия.
Валиева: Россия делает всё возможное, чтобы у спортсменов не пропадала мотивация
  • РИА Новости

«Для меня Россия — это мой дом, где люди искренние и по-тёплому относятся.

Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает всё возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались», — приводит слова Валиевой «Чемпионат».

В текущем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

Ранее Синицина назвала Валиеву «человечком с несгибаемой волей».

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