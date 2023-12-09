Тарасова — о допуске россиян к Олимпиаде: рада, что МОК принял человеческое решение

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял человеческое решение касательно допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Поздравляю всех спортсменов! Очень рада, что МОК принял человеческое решение. Это большая победа! Будем следить за нашими ребятами. Ура!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм пока выглядит формальным.