Рылов: пока решение МОК выглядит формальным

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм пока выглядит формальным.

«Пока решение МОК выглядит формальным, чтобы увидели — они допустили, приняли решение, чтобы история с нашим допуском хорошо со стороны выглядела. Но по сути это ничего не меняет. Не вижу возможным получать нейтральный статус, соглашаясь что‑то подписывать, идти против страны», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что тяжелоатлеты не рассматривают возможность участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и на тех условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).