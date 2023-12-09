Рылов: пока решение МОК выглядит формальным
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«Пока решение МОК выглядит формальным, чтобы увидели — они допустили, приняли решение, чтобы история с нашим допуском хорошо со стороны выглядела. Но по сути это ничего не меняет. Не вижу возможным получать нейтральный статус, соглашаясь что‑то подписывать, идти против страны», — цитирует Рылова «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что тяжелоатлеты не рассматривают возможность участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и на тех условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).