Агапитов: тяжелоатлеты не будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе
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«Мы вообще не рассматривали участие на таких условиях МОК, нейтральный статус нашими спортсменами не рассматривается в обмен на допуск. Мы готовы выступать на равных условиях со всеми. Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой‑то нелепой случайности носит название «Олимпийские игры», — цитирует Агапитова «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийски игры.