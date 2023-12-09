Агапитов: тяжелоатлеты не будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что тяжелоатлеты не рассматривают возможность участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и на тех условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы вообще не рассматривали участие на таких условиях МОК, нейтральный статус нашими спортсменами не рассматривается в обмен на допуск. Мы готовы выступать на равных условиях со всеми. Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой‑то нелепой случайности носит название «Олимпийские игры», — цитирует Агапитова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийски игры.