Кремлёв считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду
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«Сколько человек сейчас проходят на Игры, восемь? Рекомендую не унижаться. Как можно отказаться от страны? Это как отказаться от собственной матери. Не надо это поддерживать, не надо унижаться», — цитирует Кремлёва ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.