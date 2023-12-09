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Кремлёв считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду

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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.
Кремлёв считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду
  • AP
  • © Thomas Padilla)

«Сколько человек сейчас проходят на Игры, восемь? Рекомендую не унижаться. Как можно отказаться от страны? Это как отказаться от собственной матери. Не надо это поддерживать, не надо унижаться», — цитирует Кремлёва ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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