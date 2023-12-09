Кремлёв считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Сколько человек сейчас проходят на Игры, восемь? Рекомендую не унижаться. Как можно отказаться от страны? Это как отказаться от собственной матери. Не надо это поддерживать, не надо унижаться», — цитирует Кремлёва ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.