Навка после заявления МОК призвала каждого спортсмена думать головой и сердцем
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«Если у МОК появляются условия, где спортсмены должны высказываться и быть против своей страны, то каждый из наших них должен думать своей головой, сердцем и душой. Спортивная жизнь очень коротка», — цитирует Навку Sport24.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.