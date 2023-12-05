«Придётся начинать с чистого листа»: как в мире фигурного катания отреагировали на намерение Загитовой стать тренером

Алина Загитова планирует стать тренером в своей школе фигурного катания, которая откроется в Казани в следующем году. По словам олимпийской чемпионки, она намерена делиться опытом и знаниями с детьми и популяризировать любимый вид спорта. В мире фигурного катания пожелали спортсменке удачи в очередном начинании. При этом Наталья Бестемьянова усомнилась, что девушка готова столько времени проводить в столице Татарстана, а Александр Жулин констатировал, что тренерская работа — это тяжёлый монотонный труд. В свою очередь, Сергей Новицкий подчеркнул, что все прошлые заслуги на новом поприще придётся забыть, хотя имя Загитовой может действительно привлечь детей и специалистов в новую школу.

О возможном создании школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани стали говорить с лета этого года — после встречи олимпийской чемпионки с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на ПМЭФ. Однако просто намерениями дело не ограничилось. Как рассказал на этой неделе министр спорта региона Владимир Леонов, учебное заведение планируется открыть уже осенью 2024 года, а сейчас идут финальные согласования.

«Мы с Алиной на связи, у нас проект в работе. Определились по локации, это хорошее место: улица Портовая — центр Казани, так скажем, точка роста города. Сейчас полностью сформировали техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией всех решений... В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить», — приводит слова Леонова ТАСС.

Причём Загитова не только планирует отбирать тренерские кадры, но и работать с детьми сама. По словам спортсменки, этот проект для неё больше, чем просто передача школе своего имени.

«Проделана колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что уже стала архитектором, проектировщиком. Тренером пока ещё не стала, но я в активной стадии. Также сейчас ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров. Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны, — приводит слова Загитовой «Матч ТВ». — Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и всё то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом».

Данная новость удивила многих специалистов. Поскольку ранее спортсменка пробовала себя в журналистике, музыке, совсем недавно презентовала собственную коллекцию одежды. По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, вряд ли девушка захочет «сидеть в Казани».

«Но у неё есть потенциал, чтобы начинать двигаться в этом направлении. Через какое-то время мы увидим, располагает ли она талантами тренировать и консультировать других ребят. А сейчас я могу пожелать ей только удачи», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

В свою очередь, Александр Жулин отметил, что такой род деятельности может ей не понравиться, поскольку это очень тяжёлый труд.

«Она уже пробовала быть и комментатором, и ведущей. Может быть, тренерская работа её не сильно привлечёт, потому что там долгая, кропотливая история. Я в любом случае желаю ей только удачи», — сказал наставник Александры Степановой и Ивана Букина в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Неожиданно лояльной оказалась трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, также пожелавшая Алине удачи в новом начинании.

«У неё такой возраст, когда она может готовить себя к тренерской карьере. Пожелаю ей только успехов в этой деятельности и работе в академии, которая появится в Казани. Будем следить за её работой, а потом оценивать её», — сказала Роднина.

Поддержал Загитову и Алексей Ягудин. По мнению олимпийского чемпиона, у неё обязательно всё получится.

«Она крутая, амбициозная молодая девушка. Вспоминая слова Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая описывала меня в далёкие дореволюционные времена: «Лёша может всё», могу теперь сказать: «Алина Загитова может всё», — подчеркнул Ягудин.

При этом, по словам чемпиона Европы Сергея Новицкого, чем раньше фигуристка начнёт работать с детьми, тем лучше.

«Правда, про все полученные спортивные титулы стоит забыть, поскольку тренерская профессия — это совершенно другое, тут всё нужно начинать с чистого листа. Если ты был прекрасным спортсменом — это не значит, что станешь хорошим наставником, и наоборот. Если Алина правильно расставит приоритеты и не будет ощущать давление, которое начнут оказывать на неё из-за больших ожиданий от спортсменки такого уровня, то всё получится», — заявил Новицкий в разговоре с RT.

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Кроме того, специалист уверен, что открытие школы Загитовой станет большим вкладом в развитие фигурного катания в России.

«Будущие чемпионы будут идти на имя, которое человек как спортсмен себе заработал. Первое время все будут ожидать чего-то невозможного, но это нужно перетерпеть. За время до открытия школы можно попробовать подготовить себя к новой роли. Алина тренировалась у выдающегося специалиста Этери Георгиевны. Ей достаточно вспомнить их тренировки и попробовать выстроить такую же систему и поработать с юными фигуристами», — подчеркнул Новицкий.

Не обошлось и без ироничного комментария Дмитрия Губерниева. Журналист пообещал брать пример с Алины, которая не может сидеть без дела.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец — это, безусловно, про Загитову! Это в высшей степени талантливая девушка и блистательная телеведущая, с которой мы берём пример. Алина — талантливый организатор, ведь дворец в Казани носит её имя. Она является учредителем своей школы, а теперь будет тренировать. Это очень здорово! Загитова едина в трёх лицах, и мы берём с неё пример. Постараемся быть похожими на Алину, потому что она деятельная натура и не сидит без дела. Это тот самый случай, когда можно порадоваться за неё и тянуться нам, скромным, до уровня Алины Загитовой», — заявил Губерниев.