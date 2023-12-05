Журова: Загитова может быть наставником и хореографом

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на заявление Алины Загитовой о желании открыть школу фигурного катания в Казани и самой работать в ней тренером.

«Прекрасная идея. Если ещё и сама преподавать будет — вообще отлично! Плохо, когда спортсмен даёт школе своё имя, а потом не контролирует. Желательно, когда школы открываются, чтобы сам спортсмен тоже там принимал участие. Люди за этим и идут, хотят перенять опыт, прикоснуться к звезде и воодушевиться этим. Она тот человек, который может это делать», — цитирует Журову Metaratings.ru.

5 декабря фигуристка заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к инициативе олимпийской чемпионки Алины Загитовой тренировать в школе её имени.