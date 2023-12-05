Тарасова: Загитова готова тренировать и делиться богатым опытом с другими

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к инициативе олимпийской чемпионки Алины Загитовой тренировать в школе её имени.

«У Загитовой сильный характер, ей по плечу работа в тренерской атмосфере. Она чемпионка мира, конечно, она готова тренировать и консультировать. Загитова готова делиться своим богатым опытом с другими. Считаю, у неё всё получится! Удивлена ли я таким решением? Нет, конечно», — цитирует Тарасову Sport24.

5 декабря фигуристка заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее Загитова не смогла выбрать любимую российскую фигуристку.