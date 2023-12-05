Загитова: все российские фигуристки молодцы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла выбрать любимую российскую фигуристку.

«Думаю, вы сами всё прекрасно видите. Все девчонки молодцы, все работают», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Алина в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Также Алина признана лучшей спортсменкой Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Ранее Загитова заявила, что победа на Олимпийских играх была её мечтой на протяжении всей карьеры.