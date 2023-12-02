Загитова заявила, что Олимпийские игры были её мечтой на протяжении всей карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что победа на Олимпийских играх была её мечтой на протяжении всей карьеры.

«Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры. И хотя фигурное катание — индивидуальный вид спорта, я бы не смогла достичь цели без команды тренеров, семьи и болельщиков. Я безумно им благодарна», — цитирует Загитову РИА Новости.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Также Алина признана лучшей спортсменкой Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Загитова будет участницей шоу «Новогодняя история игрушек».