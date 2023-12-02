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Загитова заявила, что Олимпийские игры были её мечтой на протяжении всей карьеры

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Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что победа на Олимпийских играх была её мечтой на протяжении всей карьеры.
Загитова заявила, что Олимпийские игры были её мечтой на протяжении всей карьеры
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры. И хотя фигурное катание — индивидуальный вид спорта, я бы не смогла достичь цели без команды тренеров, семьи и болельщиков. Я безумно им благодарна», — цитирует Загитову РИА Новости.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Также Алина признана лучшей спортсменкой Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Загитова будет участницей шоу «Новогодняя история игрушек».

 

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