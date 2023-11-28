Загитова примет участие в новогоднем представлении «История игрушек»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет участницей шоу «Новогодняя история игрушек».

Интерактивное представление пройдёт с 30 декабря по 5 января на «ЦСКА Арене» в Москве.

Отмечается, что организаторы анонсировали спортивно-цирковую программу в жанре экстремального и пластического шоу.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о совместном танце с коллегой Александрой Трусовой в стиле стрип-пластика.