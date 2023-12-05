Бестемьянова считает, что у Загитовой есть тренерский потенциал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась об инициативе Алины Загитовой тренировать в школе её имени.

«Не думаю, что она будет сидеть в Казани и тренировать. Но у неё есть потенциал, чтобы начинать двигаться в этом направлении. А сейчас я могу пожелать ей только удачи», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

5 декабря Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Жулин назвал замечательной новость о возможной тренерской карьере Загитовой.