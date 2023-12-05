Жулин назвал замечательной новость о возможной тренерской карьере Загитовой
- РИА Новости
«Замечательно. Она много чего знает, многому может научить. Никогда ничего не рано. Тренерская работа — тяжёлая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Может быть, тренерская работа её не сильно привлечёт, потому что там долгая кропотливая история. Я в любом случае желаю ей только удачи», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
5 декабря фигуристка заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.
21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.
Ранее сообщалось, что Загитова не смогла выбрать любимую российскую фигуристку.