Жулин назвал замечательной новость о возможной тренерской карьере Загитовой

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как относится к инициативе олимпийской чемпионки Алины Загитовой тренировать в школе её имени.

«Замечательно. Она много чего знает, многому может научить. Никогда ничего не рано. Тренерская работа — тяжёлая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Может быть, тренерская работа её не сильно привлечёт, потому что там долгая кропотливая история. Я в любом случае желаю ей только удачи», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

5 декабря фигуристка заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее сообщалось, что Загитова не смогла выбрать любимую российскую фигуристку.