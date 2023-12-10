RT в Telegram
Подпишись

Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта.
Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта
  • Gettyimages.ru

«Фигурное катание — один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Загитова станцевала под песню Лель «Мой мармеладный».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить