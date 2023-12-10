Олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта.

«Фигурное катание — один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Загитова станцевала под песню Лель «Мой мармеладный».