Загитова станцевала под песню Лель «Мой мармеладный»
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- © Dmitry Golubovich
Фигуристка предстала в красном платье, танцующей под известную песню Кати Лель «Мой мармеладный».
5 декабря Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.
Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.
Ранее Татьяна Навка поддержала решение Загитовой стать тренером в собственной школе.