Загитова станцевала под песню Лель «Мой мармеладный»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое видео.

Фигуристка предстала в красном платье, танцующей под известную песню Кати Лель «Мой мармеладный».

5 декабря Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Татьяна Навка поддержала решение Загитовой стать тренером в собственной школе.