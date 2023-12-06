Навка поддержала решение Загитовой стать тренером в собственной школе

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась об инициативе Алины Загитовой тренировать в школе её имени.

«Прекрасная идея, я поддерживаю. Не нам с вами судить, справится она или нет», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

5 декабря Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась о желании Загитовой тренировать в школе её имени.