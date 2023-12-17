Костомаров вспомнил о бредовом состоянии во время нахождения в больнице

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вспомнил о своём пребывании в больнице.

«Я помню, как меня забрали в больницу. Дальше помню, что пару раз ходил в туалет самостоятельно. А потом уже очнулся где-то в конце января. Помню, что мне сквозь препараты или что-то ещё очень какие-то странные сны снились.

У меня в палате было окно, из которого медсёстры смотрели за мной. Наверное, это уже после операции. И мне в окне в этом виделся бойцовский зал, где тренируется Фёдор Емельяненко, Макгрегор туда приехал, ещё кто-то. В общем, бойцы тренируются, а я не могу встать с кровати. То есть я пытаюсь чего-то там… Помню, что говорю Макгрегору: «Давай, иди сюда, иди сюда…» А я вот так как-то прикрыт, типа, полотенцем. Типа, тоже шотландец. «Да иди, я с тобой…» А он стоит, смеётся надо мной: «Ты с кровати попробуй встать для начала, боец», — сказал Костомаров в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Напомним, что 10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее жена Костомарова вспомнила о нахождении супруга в больнице.