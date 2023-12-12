Гала-шоу с Костомаровым, «Корова на льду» с Медведевой и Ягудиным: как Авербух планирует отметить юбилей

Илья Авербух в этом году отмечает 50-летие и по этому случаю подготовил для любителей фигурного катания большое число мероприятий. В середине декабря зрители увидят два больших гала-шоу с участием прославленных спортсменов, в том числе Романа Костомарова. А в новогодние праздники можно будет посмотреть сказку «Корова на льду», главную роль в которой сыграет Евгения Медведева. Как отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, хореограф в последние 20 лет своими проектами помогает завершившим карьеру фигуристам заниматься любимым делом и продлевает им спортивную жизнь.

Серебряный призёр Игр в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, а теперь хореограф Илья Авербух 18 декабря отметит юбилей — 50 лет. Чтобы рассказать о проектах, приуроченных к круглой дате, он решил провести пресс-конференцию, на которую пригласил легендарного тренера Татьяну Тарасову, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Подобные мероприятия обычно не пользуются большим интересом у журналистов, однако во вторник в конференц-зале яблоку негде было упасть. И это в очередной раз подтверждает повышенный интерес к фигурному катанию в России. Таким количеством прессы и телекамер были удивлены и сами спикеры.

«У тебя в 2002-м, наверное, меньше народа на пресс-конференциях набиралось», — пошутил Ягудин, обращаясь к Авербуху, который утвердительно покачал головой.

Хореограф начал свой монолог с рассказа о гала-шоу, на котором выступят все сильнейшие российские фигуристы: те, кто 20 лет назад начинал с ним заниматься подобными проектами, а также действующие спортсмены, например Марк Кондратюк. Зрителей ждут фрагменты театральных постановок, вокальные номера, живой оркестр и много других сюрпризов.

«Приятно видеть переполненный зал журналистов на пресс-конференции в честь моего 50-летия. Это важное для меня событие, определённый рубеж. Надеюсь, не последний. (Смеётся.) Но на всё воля Божья. 17 декабря пройдут два гала-шоу на «ВТБ Арене». Интерес к мероприятиям большой. На выступления уже продано 90% билетов. Но хочется ещё больше. Мой юбилей, правда, будет 18-го, но это понедельник. А в воскресенье отметим дни рождения Евгении Тарасовой и Елизаветы Туктамышевой... Что касается итогов, участвовал в большом количестве проектов, но всё пролетело в один миг. И сейчас хочется остановить это мгновение», — признался Авербух.

Участие в гала-шоу уже подтвердили и Роман Костомаров с Татьяной Навкой, которые также были задействованы в первых шоу Авербуха 20 лет назад.

«В каком качестве, пока не скажу. Не хочу спекулировать на этом. Но Роман точно будет. Уже выходил на лёд в «Письмах любви» в Сочи. И зрители его очень тепло встречали. Самое главное — он говорил с ними. Причём каждый раз произносил новую речь. То, что было у него на душе в тот момент. Мне очень важно присутствие ребят на шоу. Это друзья, поддержка», — добавил хореограф.

Пока Илья трогательно рассказывал о предстоящих мероприятиях, Ягудин ручкой что-то рисовал на листе бумаги, а затем продемонстрировал журналистам своё произведение — корову на коньках.

«Алексей немного забежал вперёд. Конец декабря — время сказок. И наш новый проект «Корова на льду» — определённый вызов, поскольку до этого брали хорошо известные и понятные сюжеты, давно зарекомендовавшие себя: «Снежная королева», «Щелкунчик». «Корова на льду» — это улыбка, возможность похулиганить. Я рад, что ребята откликнулись. В спектакле сыграет и Алла Михеева. Получилась сказка-интрига для взрослых, поскольку им придётся идти на неё, не зная сюжета. Постановка про силу духа, самоутверждение, внутреннюю опору на свои силы. Категория 0+, ничего страшного там не будет», — отметил Авербух.

Сказка поставлена по мотивам одноимённого произведения для малышей Антона Сои. Правда, по словам Ильи, сюжет пришлось существенно переработать, но делалось это вместе с писателем. Ягудин сыграет в постановке роль клоуна Лёши Ягодкина, Максим Маринин станет Подкаблуком, Татьяна Тотьмянина — Доминантой, а главная роль, похоже, уготована Медведевой.

«Несмотря на имена, спектакль, честно, 0+», — пошутила Женя.

Ягудин тем временем принялся рисовать ещё одну афишу, на этот раз для гала-шоу. А у Татьяны Тарасовой, пока Алексей творил, спросили, можно ли представить фигурное катание без Авербуха.

«Можно, в страшном сне», — пошутил Ягудин.

РИА Новости

© Мария Девахина

Заслуженный тренер СССР согласилась со своим бывшим учеником и отметила огромное влияние хореографа на жизнь чемпионов, завершивших спортивную карьеру.

«Зачем мне такое представлять? Чтобы наши ребята, которые у него катаются и превратились в артистов, остались без работы в наше нелёгкое время? Не надо. Он делает большое дело. И это прекрасное состояние, я его понимаю, у меня тоже когда-то был театр, который просуществовал 14 лет. Он ставит без конца, и это прекрасно, — сказала Тарасова. — Видела все постановки. Могу с уверенностью сказать: он большой художник и развивается. Это очень приятно. Он продлил жизнь десяткам олимпийских чемпионов. Ведь очень непросто найти такую работу, на которой они тоже чувствовали бы себя счастливыми. Не просто выходили с показательными номерами, а были заняты в постановках и за каждую роль боролись. Он помешанный на своей работе человек. А я люблю таких. Без этого ничего не получается».

Авербух же отметил, что его проекты — это продолжение тех театральных ледовых постановок, которые делала Татьяна Анатольевна.

«Помню, как ставились наши танцы на «Кристалле» и мы каждый раз пытались узнать, какие они там номера делают. Низкий поклон за проект «Ледниковый период». Помню, приехал к Татьяне Анатольевне домой и думал, она мне откажет. Но тренер только спросила: «Мне не будет за это стыдно?» Я пообещал, что нет. И на все номера старался смотреть её глазами, чтобы ей было комфортно от увиденного. В итоге она прекрасно подхватила нас. Стала стержнем проекта. Татьяна Анатольевна ради него даже не ходила на тренировки. Хотя это очень тяжело. Она понимала, что теперь судья, и хотела быть максимально объективной. Но все её замечания и советы были очень важны и значимы», — сказал Авербух.

А Тарасова добавила, что очень рада участию в проектах Ильи её любимого Ягудина.

«Спасибо, что вспомнили, а то столько слов Авербуху сказали», — не мог не сострить Алексей.

Женя Медведева, в свою очередь, поблагодарила Авербуха за приглашение в шоу, поскольку не обладает таким колоссальным опытом, как коллеги.

«Прозвучала цифра, что Илья делает шоу 20 лет, а я столько лет назад вышла на лёд. Поэтому я хоть и часть семьи, но очень маленькая. Надеюсь, буду ей долгие десятилетия. Алексей Ягудин — пример: это возможно. А на «Кристалле» в «Лужниках», где работала Татьяна Анатольевна, я впервые сделала одинарный аксель. Помню, тогда арендовали с бабушкой лёд, мне было пять лет. С криками и воплями, слезами, но смогла. Возможно, эти два совпадения и привели меня сюда, — отметила Медведева. — Нам очень повезло, что наш спорт — это в том числе искусство. И у нас есть шанс выходить на лёд как артисты. Несколько лет назад, когда закончила карьеру, думала, как себя называть. И благодаря Илье и Татьяне Анатольевне я могу назвать себя артисткой, творцом. И это действительно продолжение жизни и трансформация в лучшую сторону».

Сказкой и гала-шоу деятельность Авербуха этой зимой не ограничится. В саду «Эрмитаж» каждые выходные вместе со своей командой он планирует проводить активности для посетителей — Winter Fest.

«Планируем там запуск проекта «Народный Ледниковый». Меня всегда спрашивали: «А простым смертным можно попробовать поучаствовать?» Теперь можно. Будут отборы, и лучшие смогут поставить номер с популярными спортсменами, а потом и получить оценку очень известных специалистов», — добавил Авербух.

К слову, Ягудина болельщики смогут увидеть не только в проектах Ильи, но и на «Русском вызове» — турнире шоу-программ, который он один раз уже выиграл.

«Буду, конечно же. Разве зря я колени делал? Сейчас обсуждаем с Авербухом программу. Все ли деньги с прошлой победы ушли на операцию? Ну у меня ещё есть семья», — объяснил олимпийский чемпион.