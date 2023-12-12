Тренер Косторной и Куницы заявил, что они не ставят цель занять призовое место на ЧР
- РИА Новости
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«Подготовка ребят к чемпионату России проходит хорошо, всё отлично. Перед ними стоит цель хорошо и чисто кататься, цель на места обозначать не будем», — цитирует Рослякова РИА Новости.
Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. До этого Алёна успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.
Ранее Катарина Гербольдт поделилась мнением о паре Косторная — Куница.