Тренер Косторной и Куницы заявил, что они не ставят цель занять призовое место на ЧР

Сергей Росляков, тренер спортивной пары Алёна Косторная — Георгий Куница, рассказал о целях фигуристов на чемпионат России.

«Подготовка ребят к чемпионату России проходит хорошо, всё отлично. Перед ними стоит цель хорошо и чисто кататься, цель на места обозначать не будем», — цитирует Рослякова РИА Новости.

Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. До этого Алёна успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.

Ранее Катарина Гербольдт поделилась мнением о паре Косторная — Куница.