Гербольдт: Косторная и Куница больше смотрятся как одиночники

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказала мнение о спортивной паре Алёна Косторная — Георгий Куница.

«Видно, что ребята работают, но для меня не хватает скатанности, именно парного катания. Пока что они не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Напомним, что фигуристы встали в пару в начале 2023 года. До этого Косторная успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.

Ранее Мария Бутырская заявила, что у Косторной есть все качества стать хорошей парницей.